Napoli: Tea Tek vince due gare Acea per efficientamento quadri elettrici nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tea Tek, la società di Acerra (in provincia di Napoli) attiva nel campo delle energie rinnovabili e della gestione della risorsa idrica, si è aggiudicata due importanti appalti nel Lazio rispondendo alle gare bandite da Acea, principale operatore italiano del settore delle acque, per un importo complessivo di 2,6 milioni di euro. Per l’Ato2, relativo al territorio di Roma e provincia, Tea Tek continuerà ad occuparsi della fornitura di quadri elettrici, mentre nell’ATO5 ( che corrisponde ai territori di Frosinone e Cassino), l’appalto ottenuto per la prima volta è relativo alla fornitura dei quadri elettrici e manutenzione impianti elettrici degli apparati di controllo e gestione. “Tea Tek - si legge in una nota - consolida il proprio ruolo nell’ambito della gestione idrica a servizio di un operatore importantissimo come Acea, in grado di distribuire acqua a milioni di utenti nel Lazio e nel centro Italia. Questi appalti, di durata biennale, una volta conclusi consegneranno ad Acea quadri elettrici più efficienti e sostenibili contribuendo all'efficientamento energetico della rete nel suo complesso”. (Ren)