Napoli: presentato percorso itinerante della cucina partenopea, iniziative fino a maggio

- Al via la seconda edizione di “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna ideata, promossa e finanziata dall’assessorato al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli. Il programma, che si svolgerà durante tutto l’arco delle festività pasquali e arriverà fino al primo maggio, è stato presentato alla stampa dall’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e dall’antropologo Marino Niola, supervisore della rassegna. Obiettivo di “Vedi Napoli e poi mangia” è raccontare la tipicità gastronomica di Napoli con approfondimenti culturali, storici e artistici su alcune delle pietanze più rappresentative della cucina partenopea. Curiosità e aneddoti sulla cucina napoletana e sulla sua vocazione internazionale, con eventi in cui, insieme a show cooking e degustazioni, saranno inserite in calendario performance artistiche. Dal 28 marzo all’1 maggio gli appuntamenti toccheranno diversi luoghi della città, componendo uno straordinario percorso del gusto: Refettorio Regina Coeli, Associazione pizzaioli napoletani, San Domenico Maggiore, Sala del Lazzaretto, Monastero di Santa Maria in Gerusalemme (l’Atrio delle Trentatrè), Real orto botanico, Terme di Agnano. Le pietanze protagoniste: le cozze del giovedì santo, la Margherita tra santi e regine, la parmigiana, casatiello tra dolce e salato, la pastiera, zeppole di San Giuseppe fritte, minestra maritata, polpette classiche e vegetariane, la genovese a Napoli, baccalà sotto il Vesuvio, cioccolato e caffè, pasta al forno, pasta & piselli, lasagna partenopea. L’organizzazione degli eventi è a cura di Donatella Cagnazzo (Tenevents). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero su prenotazione su eventbrite.it. (segue) (Ren)