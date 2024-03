© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi che saranno trasmessi durante la giornata:- Medio Oriente: oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà la risoluzione per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario durante il Ramadan. Sul campo, proseguono le operazioni nella Striscia di Gaza. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle 18.- Tunisia: indicatori economici in aumento, inflazione in calo; e Moody’s migliora l’outlook da negativo a stabile. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Senegal: i cittadini votano in massa alle elezioni presidenziali. Spicca come favorito il candidato antisistema Bassirou Diomaye Faye. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Imprese: Intesa Sanpaolo presenta oggi a Milano il nuovo piano del gruppo per supportare le aziende nella pianificazione della propria crescita e negli investimenti. Copertura e servizio d’insieme. Lancio alle ore 14.- Piemonte 2024: nel pomeriggio la conferenza stampa di lancio della campagna elettorale delle regionali in Piemonte di Noi Moderati con il leader Maurizio Lupi e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 19:30.- Ex Ilva: in serata l’incontro tra governo, sindacati e associazioni dell’indotto a palazzo Chigi. Copertura multimediale dell’evento. Lanci a partire dalle 19.- Governo: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Campobasso, in Molise, e poi a Potenza, in Basilicata, per la firma degli Accordi per lo sviluppo e la coesione tra governo e regioni. Servizi di copertura. Lanci a partire dalle ore 11:30.- Campania: nel pomeriggio l’Unione industriali Napoli presenta il Rapporto Pmi Campania 2023, organizzato da Confindustria. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 19.- Rifiuti: presentazione dei nuovi cestoni Ama, dotati di meccanismo auto compattante. Copertura e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 16:30 (Res)