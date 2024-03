Forza Italia: Martusciello, a Napoli festa per i 30 anni da storica vittoria 1994

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un evento a Napoli per celebrare insieme al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, i 30 anni dalla vittoria di Forza Italia alle elezioni del 27 marzo 1994 che ha cambiato la storia recente in Italia". Lo annuncia il coordinatore regionale del partito in Campania, Fulvio Martusciello, presentando la manifestazione "30 anni di storia politica e successi" che si terrà mercoledì 27 marzo, alle ore 17:30, all'hotel Ramada di Napoli. "All'inizio del 1994 la 'gioiosa macchina da guerra' - ricorda Martusciello - era pronta a impadronirsi di un Paese nel quale i due storici partiti, Dc e Psi, erano stati delegittimati e decimati dalle inchieste dei pubblici ministeri di 'Mani pulite'. Silvio Berlusconi, uno straordinario imprenditore, espressione del talento italiano, annunciò a gennaio la sua 'discesa in campo'. In due mesi Forza Italia - prosegue l'eurodeputato - raccolse l'eredità della Dc, del Psi, dei moderati e degli anticomunisti che non volevano cedere ad un potere arrogante senza legittimazione democratica. Della storica vittoria del 1994 a noi, oltre all'orgoglio di aver salvato il Paese, resta l'eredità ideale e politica di Silvio Berlusconi". (segue) (Rin)