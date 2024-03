© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONELegambiente presenta il rapporto ecomafia 2023: dati, storie, affari della criminalità ambientale in Campania. Con Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania; Enrico Fontana, responsabile Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente; Giuseppe Castaldo, prefetto di Caserta; Antonio Ricci, procuratore aggiunto di Napoli; Jacopo Morrone, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Federico Cafiero de Raho, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia e della Commissione Giustizia della Camera; Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania; Ciro Silvestro, viceprefetto incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, Maria Antonietta Troncone, procuratore di Napoli Nord; Pasquale Starace, comandante del Gruppo Carabinieri Tutela ambientale e sicurezza energetica di Napoli; Francesco Pascale, direttore dellacooperativa sociale Terra Felix. Conclude Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. Casale di Teverolaccio - Succivo (ore 10.30).Incontro sul libro di Giuliana Covella "Il Mostro ha gli occhi azzurri. Il delitto di Ponticelli". Intervengono il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, il garante regionale dei Detenuti Samuele Ciambriello, il cappellano del Carcere di Secondigliano, Sasi Saggiomo, la presidente e la componente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli e Maria Russo, la componente della Commissione pari opportunità Francesca Piccolo. Sala "Caduti di Nassiriya" del Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 10.30).Assemblea del Forum delle Associazioni familiari della Campania dal titolo "Insieme per la natalità ... impegno regionale” per un confronto sulla necessità di promulgare una legge regionale a sostegno delle famiglie e della natalità. Intervengono, tra gli altri - con i rappresentanti delle associazioni familiari e il presidente nazionale del Forum Famiglie, Adriano Bordignon - Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli; monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza episcopale Campana; Giancarlo Blangiardo, già presidente Istat; Carlo Marino, presidente Anci Campania; Roberto Bafundi, presidente Inps città metropolitana; Gaetano Torrente, Unione Industriali di Napoli. Conclude il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Camera di Commercio in piazza Bovio - Napoli (ore 17). (segue) (Ren)