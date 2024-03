Turismo: Enit, a Pasqua il 30 per cento visiterà l'Italia da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pasqua con chi vuoi, ma eventualmente, pur di non rinunciare ad un soggiorno nella Penisola si viaggia anche in solitaria. Infatti, si soggiornerà di coppia per il 29,0 per cento circa dei passeggeri mentre il 34,2 per cento visiterà l'Italia da solo; segue il 10,0 per cento di piccoli gruppi di quattro passeggeri e un'ulteriore 9,6 per cento di tre. Ad oggi sono circa 217 mila i passeggeri aeroportuali confermati per le due settimane di Pasqua, dal 25 marzo al 7 aprile 2024, il 9,0 per cento in più rispetto al medesimo periodo pasquale del 2023 (3-16 aprile). Lo comunica Enit in una nota. Aumenta di una notte la durata del soggiorno che raggiunge le 10,2 notti mentre diminuisce il tasso di cancellazione delle prenotazioni del - 0,4 per cento. I principali Paesi di provenienza vedono in testa il mercato interno dell'Italia, seguito dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dal Regno Unito, dalla Corea del Sud, dal Brasile e dai Paesi Bassi. Seul, Parigi, Madrid, New York, Los Angeles e Buenos Aires le grandi città di partenza dei turisti che verranno in Italia. Considerando solo gli arrivi tra il venerdì prima di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, l'aumento sfiora il 15,6 per cento per 63 mila prenotazioni confermate. Gli Usa si confermano il primo paese di provenienza estera, con oltre 11 mila prenotazioni, il 17,7 per cento sul complessivo. Seguono Germania, Francia e Spagna, con arrivi aeroportuali che incidono rispettivamente per il 5,2 per cento, 4,6 per cento e 3,6 per cento. Attesi inoltre britannici (3,5 per cento), brasiliani (2,6 per cento), coreani (2,2 per cento), portoghesi (2,1 per cento) e canadesi (1,9 per cento). Il soggiorno più lungo lo effettueranno i brasiliani per i quali sono previsti circa 20 notti. Per i canadesi saranno 11 le notti in Italia, per gli statunitensi e i coreani nove, per i britannici sette, per gli spagnoli e i tedeschi sei e per i portoghesi cinque. Saranno, invece, 12 mila gli italiani che si sposteranno in aereo lungo la penisola in questi quattro giorni, il 19,2 per cento del totale. (segue) (Com)