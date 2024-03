Acerra: Costa (M5s), domani verdetto sui beni dei Pellini, timori per grande ingiustizia sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare aggiunge: "Sarebbe una enorme e inesplicabile ingiustizia sociale, che getterebbe decine di migliaia di persone, cittadine e cittadini che negli anni anno subito ingiurie ambientali, in uno scoramento enorme. Non bisogna permetterlo. In casi come questo la giustizia va ben oltre la mera applicazione dei termini di legge: stiamo parlando di una famiglia condannata in via definitiva, per disastri ambientali e un intero sistema sociale cresciuto con la consapevolezza di non potersi fidare del proprio ambiente, della propria classe politica e delle attività imprenditoriali del territorio. Ora non dobbiamo aggiungere danno al danno: i beni dei Pellini diventino proprietà della collettività, dovranno servire a risanare il territorio sotto ogni punto di vista. Attendiamo fiduciosi l’esito della deliberazione dei giudici". (Rin)