© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEPresentazione del Rapporto Poi Campania 2023, realizzato da Confindustria Campania in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con il contributo di Abi ed il sostegno di Banca Mediolanum. Intervengono, tra gli altri, il presidente dell’Unione industriali Napoli, Costanzo Iannotti Pecci; il vicepresidente di Piccola industria Confindustria e presidente della Piccola industria Confindustria Campania Pasquale Lampugnale; il direttore generale di Abi Giovanni Sabatini; l’amministratore delegato di Mediocredito Centrale Francesco Minotti. Sede Unioni industriali Napoli, piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 15).Visita del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli alla Fondazione Peppino Scoppa. Fondazione Peppino Scoppa in Via dei Goti - Avellino (ore 16).Workshop sui temi relativi alla riforma dell’autonomia differenziata dal titolo “L’Italia al bivio tra riforma dello Stato e autonomia differenziata”. Il workshop, a porte chiuse, sarà aperto dai saluti del presidente dell’Unione industriali Napoli, Costanzo Iannotti Pecci. Parteciperanno i curatori del documento, professor Sandro Staiano, professor Giuseppe Pisauro, Marco Esposito, professor Massimo Bordignon. Conclude il presidente della Fondazione Mezzogiorno, Antonio D’Amato. Sede Unioni industriali Napoli, piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 17). (Ren)