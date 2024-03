Ecomafia: Legambiente, in Campania 23 mila reati in ultimi cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sul fronte dei reati relativi al cemento, la Campania si conferma capitale degli illeciti con 7.360 reati accertati dal 2018 con 7.694 persone denunciate, 33 persone arrestate e 1554 sequestri effettuati. La provincia di Avellino con 1.922 reati, 1.934 persone denunciate si conferma in testa alla classifica provinciale, seguita da quelle di Napoli con 1.702 reati e Salerno (1.491). In Campania, dal 2004 al 2022, il numero delle demolizioni eseguite è del 13,1 per cento (pari a 3.107) dei 23.635 immobili abusivi per i quali è stato stabilito l'abbattimento da parte dei 110 Comuni che hanno risposto in maniera completa al monitoraggio civico promosso da Legambiente, pari al 20 per cento del campione totale. Secondo l'ultimo rapporto sul Bes (Benessere equo e sostenibile) dell'Istat, secondo le stime elaborate in collaborazione con il Cresme, la situazione in Campania rimane "insostenibile", con 50,4 abitazioni costruite illegalmente ogni 100 realizzate nel rispetto delle regole. La provincia con il migliore rapporto tra ordinanze emesse ed eseguite dai comuni del suo territorio è quella di Benevento (32 per cento) con 462 ordinanze emesse e 148 demolizioni eseguite, segue provincia di Avellino con 1.695 ordinanze di demolizioni emesse e 516 eseguite pari al 30,4 per cento. Salerno con 4.864 ordinanze e 686 eseguite (14,1 per cento). Chiudono Caserta con 887 ordinanze di demolizioni e 116 eseguite (13,1 per cento) e la Provincia di Napoli con 15.727 ordinanze e solo 1641 eseguiti pari al 10,4 per cento. (segue) (Ren)