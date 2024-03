Sanità: Vietri (Fd'I), Agenas boccia ancora De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nuova bocciatura arriva per la sanità regionale targata De Luca: la Campania, infatti, è ultima nella classifica nazionale dell'emergenza-urgenza. A testimoniare questo ennesimo fallimento è ancora una volta l'Agenas, di cui è presidente l'ex consigliere politico del governatore De Luca Enrico Coscioni". Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, commentando i risultati della terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti. "Un altro dato che emerge, oltre a quello relativo all'emergenza-urgenza, sono gli abbandoni del Pronto soccorso da parte dei pazienti, con percentuali elevate anche in Campania (oltre il 6 per cento della media nazionale)". (segue) (Rin)