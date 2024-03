Campania: Imparato (Legambiente), su ecomafia servono risposte concrete da istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri e le storie raccontate nel “Rapporto Ecomafia 2023” “dovrebbero sollecitare risposte coerenti ed efficaci da parte di chi ha responsabilità politiche e istituzionali”. E’ quanto ha sottolineato Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, in riferimento ai dati contenuto nel documento presentato questa mattina al Casale di Teverolaccio di Succivo (in provincia di Caserta), sede operativa del circolo Legambiente Geofilos e della Cooperativa Terra Felix. “Le ecomafie continuano ad affondare le loro radici nell'ambiente, spinte da interessi trasversali in cui si intrecciano sempre di più criminalità ambientale, economica e organizzata in un triangolo perfetto - ha aggiunto Imparato -. È urgente affiancare alla risposta giudiziaria, una risposta politica-istituzionale ancora troppo carente”. La presidente di Legambiente Campania ha quindi lamentato alcune inerzie da parte delle istituzioni: “Siamo ancora in attesa che inizi concretamente con tempi e regole certe la bonifica del territorio, di azioni concrete per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti che fermino quei "tour" che da sempre alimentano le ecomafie - ha sottolineato -. Così come siamo in attesa delle ruspe per abbattere il cemento illegale, una delle ferite aperte della nostra regione alimentata da una classe politica che continua a proporre condoni per meri calcoli elettorali o perché, in molti casi, è direttamente coinvolta in questi fenomeni". (Ren)