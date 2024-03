Trasporti: domani sopralluogo di Ferrante (Mit) per frana su linea Foggia-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11, il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, accompagnato dai vertici regionali di Rfi, effettuerà un sopralluogo in prossimità della 'Galleria Starza', ad Ariano Irpino, dove si è verificata la frana che lo scorso 12 marzo ha portato all'interruzione della circolazione ferroviaria lungo la linea Foggia-Napoli. Oltre a constatare lo stato di avanzamento degli interventi di consolidamento delle strutture, già promossi da Rfi, sarà l'occasione per ribadire l'attenzione del Mit e del Governo al pieno recupero della funzionalità dell'intera linea nel più breve tempo possibile, nella consapevolezza che la tratta è essenziale nel quadro dei collegamenti del Paese ed è di vitale importanza per gli spostamenti di migliaia di cittadini e pendolari". Lo rende noto, in un comunicato, l'Ufficio stampa del Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.(Ren)