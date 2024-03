Napoli: Unione industriali presenta rapporto Pmi, favorire accesso a credito e presenta proposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A destare preoccupazione sono gli alti tassi di povertà, aggravati da occupazione precaria e bassa intensità di lavoro. Il contesto presenta sfide significative tanto per l'Italia quanto per la Campania. Il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario avrà implicazioni significative sul governo e sull'organizzazione delle politiche regionali. Sul fronte degli investimenti pubblici, si allarga lo scostamento tra spesa effettiva e spesa attesa del Pnrr. Nel quadro dell’economia delle piccole e medie imprese, un segnale positivo arriva dall’export: le tendenze del 2023 sono positive, mantenendo lo slancio positivo degli anni precedenti. Nei primi nove mesi del 2023 (non considerando dunque gli eventi e i conflitti dell'ultimo trimestre a Gaza e nel Mar Rosso, che hanno rallentato i flussi commerciali internazionali) le esportazioni regionali hanno registrato un aumento significativo del 27,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Napoli ha trainato questa crescita (+47 per cento) segnando un secondo anno di espansione dopo il +28,9 per cento registrato nei primi nove mesi del 2022. Il saldo della bilancia commerciale regionale è passato da -3,3 miliardi nel 2022 a +1,6 mld nel 2023. Resta da valutare, in settori come beni alimentari e l'import di prodotti tessili per la moda, quale sarà l’impatto nei prossimi mesi della crisi medio-orientale. Il settore farmaceutico ha la performance più brillante (+113,5 per cento rispetto al 2022), seguito da mezzi di trasporto (+48,3 per cento), elettronica (+30 per cento) e apparecchi elettrici (+18,7). L'Europa resta il principale mercato di sbocco (70 per cento del totale). Nei primi nove mesi del 2023, la Svizzera ha superato gli Usa come principale destinazione dell'export campano. (segue) (Ren)