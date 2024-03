Napoli: Unione industriali presenta rapporto Pmi, favorire accesso a credito e presenta proposte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pasquale Lampugnale, presidente regionale e vicepresidente nazionale Pi Confindustria, ha spiegato che le “piccole e medie imprese campane hanno bisogno di strumenti di sostegno agli investimenti, in particolare per affrontare sfide epocali come la transizione digitale e la sostenibilità”. “Le attuali condizioni di accesso al credito e alla finanza non favoriscono però gli investimenti, e senza questi ultimi si mette a rischio la competitività del Paese - ha aggiunto Lampugnale -. In attesa del possibile allentamento della stretta monetaria della Bce, che ha finora spiazzato la domanda di credito delle imprese e penalizzato soprattutto le Pmi, alle quali sono applicati in media tassi di interesse più elevati, occorre intervenire tempestivamente rafforzando le misure di accesso al credito e alla finanza alternativa da parte delle Pmi, affiancandole agli altri incentivi essenziali ma da soli non sufficienti. E’ opportuno ad esempio rendere strutturale la già positiva riforma del Fondo di garanzia per le Pmi aumentando il sistema delle coperture e mantenendo ai massimi il sostegno agli investimenti”. Francesco Minotti, ad di Mediocredito Centrale, ha sottolineato che bisogna pronti alle sfide del futuro: “Viviamo in un contesto economico che va affrontato accelerando la doppia transizione digitale e sostenibile. Il Rapporto Pmi Campania sottolinea il ruolo della politica economica nell’agevolare i cambiamenti e sostenere la crescita che nel 2023 si rivela più robusta di quanto previsto. Un ruolo che emerge con il Fondo di garanzia per le Pmi, gestito da Mediocredito centrale per conto del Ministero delle imprese e del Made in Italy”. “La Campania nel 2023 risulta la terza regione per utilizzo di questo strumento per importo dei finanziamenti garantiti - ha aggiunto Minotti -. Dopo l’esplosione delle domande che ha sostenuto la liquidità delle imprese nella fase emergenziale, il Fondo di garanzia si sta avviando a una nuova normalità che consolida, tra l’altro, il suo ruolo nel sostegno agli investimenti su tutto il territorio nazionale e nella stessa Campania”. Giovanni Sabatini, Direttore generale Abi, ha aggiunto: "Il Rapporto Pmi Campania evidenzia l’impegno ed i buoni risultati conseguiti dalle imprese, nazionali e campane, nella gestione delle complessità indotte dall’incerto quadro congiunturale. Le banche operanti in Italia sono ogni giorno a fianco delle imprese offrendo una ampia gamma di soluzioni per realizzare gli ingenti investimenti necessari ad affrontare con successo le grandi sfide che abbiamo di fronte, come quelle della transizione verso un’economia più sostenibile e della trasformazione digitale. Le banche sono partner delle imprese anche per facilitarne l’accesso al mercato dei capitali con strumenti come i minibond e i basket bond, risultati particolarmente utilizzati anche dalle imprese campane". (Ren)