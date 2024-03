© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEConferenza stampa di presentazione della seconda edizione di "Vedi Napoli e poi mangia", rassegna promossa dall'assessorato al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli. Con l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e l'antropologo Marino Niola, supervisore della rassegna. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 11).Conferenza stampa di presentazione del Torneo 5 Nazioni 'Men's Under 15 Waterpolo Easter Cup' al quale prenderanno parte le Nazionali Under 15 di pallanuoto di Croazia, Ungheria, Italia, Serbia e Montenegro che si sfideranno da mercoledì 27 a venerdì 29 marzo. Intervengono, tra gli altri, l'assessora allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il presidente del Comitato regionale campano della Federazione italiana nuoto Paolo Trapanese e il coordinatore tecnico delle nazionali giovanili della Fin, Riccardo Tempestini. Piscina Scandone - Napoli (ore 12).REGIONEAssemblea di Confcooperative Campania, per il rinnovo delle cariche sociali. I lavori avranno inizio a partire dalle ore 10 con la tavola rotonda "Lavoro comunità futuro, il valore sociale della cooperazione" a cui interverranno Gaetano Castello, vescovo ausiliare diocesi di Napoli; Gaetano Manfredi, sindaco Comune di Napoli; Lucia Fortini, assessore Scuola, Politiche sociali, politiche giovanili della Regione Campania; Felice Casucci, assessore Turismo, semplificazione amministrativa Regione Campania; Mario Morcone, assessore Sicurezza, legalitaÌ€, immigrazione della Regione Campania e Nicola Caputo, assessore Agricoltura Regione Campania. L'introduzione sarà di Antonio Borea, presidente Confcooperative Campania e le conclusioni saranno di Maurizio Gardini, presidente Confcooperative nazionale. Centro Congressi della Stazione Marittima - Napoli (ore 10).Inaugurazione del progetto Farmacia 3.0, una tecnologia innovativa che prevede un magazzino farmaceutico robotizzato che dialoga in via telematica con gli armadi "smart" collocati presso i reparti. Presenti, tra gli altri, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino e l'assessore al Bilancio della Regione Campania, Ettore Cinque. Ospedale Monaldi - Napoli (ore 10.15).Conferenza stampa di presentazione della campagna promozionale “Campania Divina". Interviene il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sala "De Sanctis" - Regione Campania via Santa Lucia 81 - Napoli (ore 13). (segue) (Ren)