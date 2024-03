© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIELa ministra per le disabilità Alessandra Locatelli partecipa all'evento Anfass day in occasione della XVII Giornata nazionale sulle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo. Via del Tonnazzo a Fuorni - Salerno (ore 9.30).Secondo appuntamento di Sky Up The Edit incentrato sul ruolo dei valori dello sport per i ragazzi in età scolare. Presenti il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi e per Sky Sport Gianluca Di Marzio. Liceo Elsa Morante di Scampia - Napoli (ore 10).Sopralluogo del sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, accompagnato dai dirigenti regionali di Rfi, in prossimità della 'Galleria Starza' dove si è verificata la frana che lo scorso 12 marzo ha portato all'interruzione della circolazione ferroviaria lungo la linea Foggia-Napoli. Ariano Irpino - Avellino (ore 11).Iniziativa “Costruire il futuro tra Napoli e l’Europa”, nell'ambito della campagna "Usa il tuo Voto" del Parlamento europeo, per sensibilizzare soprattutto i giovani a partecipare alle prossime elezioni europee. Intervengono, tra gli altri, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, New Martina, imprenditrice TikToker, Aurora Leone e Simone Ruzzo di The Jackal, gli attori Clotilde Esposito e Antonio Orefice, la cantante Giulia Molino. Videomessaggio di Iliana Ilvanova, commissaria Ue alla Ricerca, innovazione, formazione e giovani. Aula Magna dell'Università Federico II nella sede di San Giovanni a Teduccio al corso Protopisani 70 - Napoli (ore 11).Il rapper Geolier incontra gli studenti universitari della Federico II. Geolier racconterà la sua storia, le tappe della sua carriera e risponderà alle domande degli studenti che gli saranno rivolte da Pier Luigi Razzano del laboratorio radiofonico d’Ateneo, F2 Radio Lab. Aula Magna dell’Università Federico II nella sede Scampia - Napoli (ore 16). (Ren)