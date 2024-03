Napoli: al via visite guidate serali al Duomo e in tre luoghi sacri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo doppio scenario culturale, si inseriscono due altre bellezze del Duomo: la Cappella del tesoro Vecchio e la Basilica di Santa Restituta. L’antica Cappella del Tesoro è allocata in una delle quattro torri che circondano il Duomo, precisamente nella torre di sinistra del frontespizio. Alla fine del XIII secolo Carlo I d'Angiò gettò le fondamenta della Cattedrale abbattendo la Basilica Stefania, nella quale dal IX secolo erano custodite le reliquie di San Gennaro e di molti santi vescovi napoletani. La Basilica di Santa Restituta, di origine paleocristiana, è la più antica basilica napoletana e la primitiva chiesa cattedrale della città. In essa è collocato il battistero di San Giovanni in Fonte, un battistero paleocristiano di Napoli, il più antico d’Europa. Con queste visite serali si vuole consolidare la Cattedrale come punto di riferimento del territorio, raccontando i luoghi d’arte e di fede. Con il ciclo natalizio “Luce di Napoli” il Duomo si è impegnato materialmente per i ragazzi e il quartiere di Forcella devolvendo parte del ricavato a “Casa di Vetro”, la Onlus che opera a favore dei minori a rischio in Via delle Zite. Con il ricavato di “Stasera, Duomo!” si provvederà al ripristino e restauro di alcune opere della Cattedrale che abbisognano di cura e manutenzione. Ad arricchire il percorso che inizia alle 20.30 un aperitivo culturale nel cortile della Cattedrale. (Ren)