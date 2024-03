Roma: Sangiuliano, un anno di grandi realizzazioni per la cultura della Capitale d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Roma è la Capitale d’Italia, ma è anche la metropoli più densa di cultura e storia al mondo. Averne cura, lavorare per il suo patrimonio, significa onorarne la storia e il grande passato. La cultura non deve essere una prerogativa di ambiti ristretti, poiché eleva la qualità della vita dei cittadini: per questo deve essere diffusa e raggiungere soprattutto le periferie e le aree di disagio sociale. Di qui discende l’impegno per nuove sale cinematografiche, teatri, librerie, spettacoli, tutela del patrimonio. In poco più di un anno abbiamo sbloccato risorse, aperto cantieri, avviato importanti progetti di valorizzazione, sempre lavorando con grande lealtà con tutte le istituzioni: dal comune di Roma alla regione Lazio, con il presidente Francesco Rocca c’è una forte sintonia umana e ideale. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo al Congresso romano di Fratelli d’Italia. (segue) (Rin)