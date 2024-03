Napoli. Auriemma (M5s), chiediamo svolta sanitaria a De Luca per Acerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla non realizzazione della quarta linea dell’inceneritore ad Acerra ha dato il là a diverse dichiarazioni da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle. Sul punto è intervenuta Carmela Auriemma, parlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatore del partito per la provincia di Napoli. "Ho atteso di sentire l'intervento del Presidente De Luca venuto ad Acerra, nella mia città, e di capire in che cosa consisteva la svolta ambientale tanto annunciata dalla famiglia Lettieri e dal Governatore De Luca. Le parole sono importanti creano aspettative - ha detto Auriemma -. Il governatore ha annunciato che non si farà la quarta linea e a suo ritenere questo per noi acerrani è la nostra svolta ambientale”. “Questo significa che a luglio bene abbiamo fatto a denunciare la volontà della Regione Campania di procedere alla realizzazione della quarta linea - ha sottolineato Auriemma -. A dispetto di chi, colto in fragranza di tradimento, ha cercato di far credere che non era vero la nostra denunzia era fondata”. (segue) (Ren)