Lavoro: Fit Cisl su incidente porto Napoli, ennesima vittima, elevare livelli sicurezza (2)

- "Chiederemo - prosegue la nota - all'armatore di avviare, già a partire da domani, un confronto per comprendere le dinamiche dell'incidente, capire cosa non ha funzionato e proporre tempestive iniziative e azioni da mettere in campo a maggiore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Il nostro obiettivo è realizzare con gli armatori e le loro associazioni datoriali le condizioni per costruire e diffondere una più incisiva cultura della salute e della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi per fermare questa maledetta scia di sangue". "Confidiamo - conclude la nota del sindacato dei trasporti cislino - che si creino in tempi rapidissimi i presupposti per innalzare i già elevati standard di sicurezza affinché si raggiunga sulle navi italiane l'obiettivo di zero eventi fatali". (Com)