Acqua: Utilitalia, per il Piano per il settore idrico presentati progetti per 2,66 miliardi di euro (2)

- In questo quadro, nell'ultimo periodo il valore degli investimenti sostenuti dalla tariffa è aumentato fino a circa 4 miliardi l'anno e il Pnrr sta fornendo un impulso significativo, con 4,6 miliardi stanziati in 5 anni fino al 2026 (ovvero 0,9 miliardi l'anno). Ma, ha concluso Brandolini, "secondo le nostre stime il fabbisogno di settore è di almeno 6 miliardi l'anno: serviranno dunque risorse aggiuntive pari a circa 0,9 miliardi di euro l'anno fino al 2026, e pari ad almeno 2 miliardi di euro l'anno dopo la chiusura del Pnrr, per innalzare l'indice di investimento annuo e raggiungere i 100 euro per abitante, avvicinandosi così alla media di altri Paesi europei di dimensione simile all'Italia". (Com)