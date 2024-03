Avellino: Nursind, su tempi vestizione oltre 300 mila euro di risarcimento per 68 infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 marzo scorso dal Tribunale di Avellino è arrivata la sentenza di primo grado che condanna l’Azienda ospedaliera Moscati al pagamento di oltre 300 mila euro di risarcimento per 68 infermieri. Il Nursind, assistito dall’avvocato Domenico De Angelis, uno dei legali più esperti in Diritto del lavoro, ha vinto infatti la causa per i tempi di vestizione e per i passaggi di consegne. "Un’altra vittoria per gli infermieri e per il sindacato: il tempo per indossare la divisa prima dell’inizio del turno, come abbiamo sempre sostenuto, va compreso nell’orario di lavoro e, quindi, retribuito - commenta in una nita Romina Iannuzzi, segretario territoriale Nursind Avellino e membro della direzione nazionale -. È dal 2015 che non solo portiamo avanti questa battaglia di civiltà nelle aziende sanitarie italiane, ma incassiamo anche risultati a favore dei lavoratori. Al punto da poter dire che su questo principio la nostra sigla ha fatto giurisprudenza". (segue) (Com)