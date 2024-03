Napoli: protocollo intesa per campagna "No women no panel – senza donne non se ne parla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con deliberazione di giunta comunale è stato approvato il protocollo d'intesa per l'attuazione della campagna "No women no panel – senza donne non se ne parla" tra Rai raidiotelevisione italiana spa, Regione Campania, Comune di Napoli, Città metropolitana di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II, Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Università di Napoli L'Orientale, Università degli studi di Napoli Parthenope e Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Il protocollo d'intesa si prefigge l'obiettivo di promuovere la parità di genere nel dibattito pubblico, garantendo l'adeguata rappresentanza delle donne in convegni, appuntamenti istituzionali e talk. Il Comune di Napoli, aderendo alla Campagna, si impegna a partecipare attivamente e positivamente alla diffusione della cultura di gender equality, mediante la valorizzazione del talento e delle competenze delle donne che, al pari degli uomini, sono dedite a fornire il proprio contributo allo sviluppo civile, economico e culturale del nostro Paese. "Nel processo, ancora lungo, di realizzazione della piena parità di genere nei rapporti tra uomini e donne - ha dichiarato l'assessora alle Pari opportunità Emanuela Ferrante - nella società civile e nella politica, nulla va dato per scontato ed ogni iniziativa va approvata e sostenuta con convinzione e con tenacia, perché per raggiungere appieno l'obiettivo di gender equality occorre un profondo cambiamento culturale ed è necessario utilizzare ogni possibile strumento di sensibilizzazione e di consapevolezza per rimuovere i tanti ostacoli ancora presenti sul percorso. Un piccolo grande passo in avanti lo facciamo con questa delibera, che ci impegnerà a monitorare e garantire il rispetto dell'equilibrio di genere in tutte le iniziative che ci vedranno parte". (Ren)