Sanità: psicologo base, richieste in aumento Asl Na3 Sud

- A circa quattro mesi dall’attivazione del servizio di psicologia di base, anche nel distretto 34 dell’Asl Na3 Sud i risultati sono molto incoraggianti e i dati mostrano una progressiva crescita delle richieste da parte dei cittadini. L’Asl Na3 Sud è stata la prima azienda sanitaria della Campania a indire la manifestazione pubblica per dotarsi dello psicologo di base. Una figura sanitaria che, lavorando in stretta collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, offre un primo livello di assistenza psicologica gratuito. Nello specifico, si occupa di sintomatologie ansioso-depressive, problemi legati alle fasi del ciclo di vita e all’adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica), disagi emotivi transitori ed eventi stressanti. Offre inoltre sostegno alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia, per le problematiche psicosomatiche, per i disturbi psicologici lievi e/o transitori e per le problematiche relazionali. “La collaborazione tra psicologo, medico di base e pediatra di libera scelta - ha affermato il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo - permette di agire in maniera tempestiva sui primi disagi che il paziente o il medico avvertono, e questo ha un impatto notevole sulla vita del paziente stesso e sulla qualità dell’assistenza sanitaria pubblica generale. È importante sottolineare che, grazie all’attività di prevenzione e intervento precoce garantito dal servizio di Psicologia di base, si attendono anche effetti sulla riduzione dei ricoveri impropri, delle prescrizioni di psicofarmaci e degli accessi ai pronto soccorso”. “La presenza di due psicologi di base in tutti i distretti sanitari della regione – ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli psicologi della Campania, Armando Cozzuto – come previsto dalla legge 35 del 2020, è una rivoluzione epocale per il nostro territorio ed è frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dall'Ordine, insieme con la Regione, le Asl e altre istituzioni del territorio. I dati che stiamo raccogliendo e che presenteremo a breve, dimostrano quanto bisogno ci fosse di questo servizio. Come Ordine abbiamo fortemente voluto e accompagnato questo processo e siamo in prima fila per monitorare l’andamento del servizio e apportare ulteriori miglioramenti, superando nel più breve tempo possibile le fisiologiche difficoltà iniziali”. (Ren)