Napoli: su sito Comune info adempimenti e normative per attività turistiche

Sul sito del Comune di Napoli e sul portale del Suap è stato pubblicato un avviso rivolto a coloro che esercitano le attività di strutture ricettive extralberghiere e di locazioni brevi sul territorio comunale per diffondere e ricordare il quadro di riferimento della normativa, dei requisiti e degli adempimenti richiesti per l'esercizio di tale attività. "Si tratta – ha spiegato l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato – di un'operazione per sostenere tutti coloro che operano nel settore dell'accoglienza mettendo a disposizione uno strumento valido per essere informati degli obblighi e degli adempimenti cui sono sottoposti. L'avviso darà loro la possibilità di verificare la propria situazione e, in caso di eventuali divergenze, di poter provvedere nei modi e nei termini previsti dalla normativa". L'amministrazione comunale ha avviato l'operazione di sensibilizzazione per il necessario allineamento delle varie banche dati relative alle attività in parola. Nello stesso tempo proseguono le operazioni sul territorio tese alla regolarizzazione di alcune posizioni, come ad esempio quelle relative alla tassa di soggiorno.