Napoli: martedì 26 marzo al Monaldi si inaugura la farmacia robotizzata

- Martedì 26 Marzo, alle ore 10.15, all'ospedale Monaldi, sarà inaugurata una innovativa tecnologia presso la Farmacia ospedaliera. Il progetto "Farmacia 3.0" prevede un magazzino farmaceutico completamente robotizzato che dialoga in via telematica con gli armadi "smart" collocati presso i reparti. Questo consente che il controllo delle scadenze e i rifornimenti siano gestiti informaticamente, al fine della migliore efficienza della spesa, riduzione delle scorte e maggiore sicurezza per la somministrazione al paziente. Un sistema completamente integrato con la cartella clinica informatizzata e con la piattaforma amministrativa per gli acquisti e la contabilizzazione. Saranno presenti, tra gli altri, il direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino e l'assessore al Bilancio della Regione Campania, Ettore Cinque.(Ren)