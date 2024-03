Turismo: Santanchè, ci avviciniamo a Pasqua a ritmo sostenuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più nel dettaglio, i dati dell’Ufficio studi del dicastero per la terza settimana di marzo segnano un tasso di prenotazione mensile delle strutture ricettive sulle piattaforme online che si attesta al 18,6 per cento, superiore rispetto ai Paesi competitor considerati. Le località montane e le città d’arte sono le destinazioni più prenotate. Tra le aree geografiche emergono il Centro e il Nord-Est. Le prenotazioni aeree della prima metà di marzo evidenziano una crescita del settore del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, dovuta soprattutto al contributo della componente domestica (+9 per cento rispetto al 2023). Anche il flusso internazionale segna un valore positivo (+6 per cento rispetto al 2023). I passeggeri internazionali rappresentano quasi i tre quarti delle prenotazioni aeree complessive (74 per cento) e provengono principalmente da Stati Uniti (12 per cento), Germania (5 per cento) e Francia (5 per cento). Un quarto del flusso aereo (26 per cento) è domestico. Tra i principali hub aeroportuali, Roma e Milano sono i più scelti dai turisti per raggiungere l’Italia. (segue) (Rin)