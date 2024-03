Roma: Sangiuliano, un anno di grandi realizzazioni per la cultura della Capitale d’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso dei molti risultati raggiunti in così poco tempo - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. L’introduzione del biglietto d’ingresso al Pantheon vincolando gli incassi alla valorizzazione del bene, la riapertura dopo cinquant’anni della Domus Tiberiana, la realizzazione dell’ascensore per l’accesso al terzo ordine del Colosseo, i restauri a Santa Cecilia in Trastevere, l’avvio degli interventi al Museo Nazionale Romano e al Parco archeologico di Ostia Antica, il recupero della Casa Museo 'Mario Praz', il ripristino delle visite alla Casa Museo 'Giacomo Balla', la realizzazione della mostra dedicata a Tolkien, chiusa con oltre 80 mila visitatori alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea e ora appena inaugurata a palazzo Reale a Napoli. Oltre a tutto ciò, mi sono impegnato con successo per creare a Roma il Museo della Shoah e il Museo del Ricordo. Un bilancio altamente significativo che unisce grandi progetti e realizzazioni, insieme a un'attenzione costante per tutto il mondo della cultura. Molto rilevante la ricaduta socio-economica, in termini di posti di lavoro e di crescita, generata dall'attività del ministero della Cultura sulla città di Roma e dalla capacità di sbloccare finanziamenti”. (Rin)