Acerra: Costa (M5s), domani verdetto sui beni dei Pellini, timori per grande ingiustizia sociale

- "Domani sarà un giorno importantissimo: la Cassazione emanerà il verdetto sul destino dei beni dei Pellini. Beni che potrebbero tornare alla famiglia, condannata per aver avvelenato la Terra dei fuochi, per questioni formali, per scadenza dei termini". Lo dichiara l’onorevole Sergio Costa, vicepresidente della Camera, del Movimento cinque stelle, che prosegue: "I fratelli Pellini, imprenditori dei rifiuti di Acerra, nel napoletano, condannati nel 2017 in via definitiva a sette anni di carcere per disastro ambientale aggravato, una delle vicende più gravi ed emblematiche della Terra dei fuochi, potrebbero riavere indietro oltre 200 milioni di euro tra conti correnti e beni confiscati. I legali degli imprenditori hanno presentato un ricorso in Cassazione per ottenere l’annullamento della confisca, in quanto la Corte d’Appello ha depositato il provvedimento in grave ritardo rispetto ai termini, dopo un grande numero di rinvii di udienze". (segue) (Rin)