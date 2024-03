Lavoro: Fit Cisl su incidente porto Napoli, ennesima vittima, elevare livelli sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi un'altra famiglia, alla quale va il nostro pensiero e le nostre condoglianze, piange un suo caro che ha perso la vita, deceduto mentre era al lavoro a bordo del traghetto Gnv Antares, ormeggiato nel porto di Napoli. Così in una nota la Fit-Cisl nazionale, dopo la notizia della morte del 45enne rimasto schiacciato da una ralla durante una manovra di posizionamento di un semirimorchio. “Ancora un'altra vittima e questo dato di fatto ci fa dire che non bastano più le richieste di investimenti, le proclamazioni di pacchetti di ore di sciopero, di maggiori verifiche e di più controlli, perché se è vero che c'è stato un calo degli incidenti fatali, secondo quello che rileva Eurostat facendo il punto sulle vittime di incidenti navali per le unità di bandiera Ue, è altrettanto vero che ogni morte è insopportabile", aggiunge. (segue) (Com)