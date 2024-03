© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONESi conclude la due giorni del convegno "Aritmologia Bene Comune: cuore della Campania”, l'incontro scientifico, patrocinato dal Consiglio Regionale della Campania, tra medici di medicina generale, internisti, medici del lavoro, infettivologi, cardiologi, infermieri. Sede Consiglio regionale Campania (Sala “Caduti di Nassiriya”) al Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 9).Convegno dal titolo “L’attuazione del Pnrr: giro di boa 2024-2026”. Concludono i lavori la presidente di Ance nazionale, Federica Brancaccio, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Grand Hotel Salerno - Salerno (ore 9.30).Diretta Fb del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (ore 14.45)VARIESi apre la prima delle due giornate della Conferenza nazionale di coesione territoriale organizzata dalle Acli. Nella giornata di oggi sarà presentata la ricerca Iref su come contrastare lo spopolamento nelle aree interne del nostro Paese. Interverranno Luisa Corazza, docente all’Università del Molise - Centro ArIA; Antonio Russo, vicepresidente nazionale Acli e portavoce Alleanza contro la povertà; Cecilia Ficcadenti, ricercatrice Iref; Stefano Consiglio, presidente Fondazione Con il Sud; Sabina Licursi, docente all’Università della Calabria. Concluderà la mattinata Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. La sezione del pomeriggio sarà dedicata al “Sistema delle Acli a confronto. La fotografia attuale: la lettura dei dati di sistema”. Interverranno i presidenti regionali, provinciali e dei servizi delle Acli; Rocco Savron, Sviluppo associativo Acli e Gianfranco Zucca, coordinatore Iref. Hotel Ramada in via Galileo Ferraris, 40 - Napoli (ore 10).Iniziativa “Un fiore nel cemento”, organizzata da Uisp Campania e dalle associazioni di Caivano al fianco di Libera. L’evento è una giornata di giochi e sport sociale che si terrà al Parco Verde e che coinvolgerà i ragazzi, una rappresentanza dei quali ha partecipato, nella giornata di ieri, alla manifestazione nazionale indetta da Libera a Roma, al Circo Massimo, per la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Viale Rosa parco Verde - Caivano (ore 14).(Ren)