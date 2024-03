Centrodestra: Cattaneo, "momenti di incertezza portano al populismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedendo le immagini di quanto accade a Napoli in Fratelli d'Italia dico che sono molto distante da quel modo di fare politica, però non si può dire che FdI sia un partito istituzionalmente non responsabile. Non voglio giudicare ciò che accade in casa di altri, anche perché sui quadri locali abbiamo visto tante inchieste e sappiamo che i momenti dei tesseramenti e dei congressi sono sempre molto delicati". Lo afferma, al programma Piazza pulita su La7 il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, interviene sulle alleanze di alcuni partiti del centrodestra italiano con formazioni populiste europee per le prossime elezioni. "La Lega governa regioni importanti ma io auspico che anche che nei gruppi europei ci sia un rimescolamento. Quanto accade in Germania, che dopo aver avuto un lungo periodo di stabilità con la Merkel ora vive un momento d'incertezza, noi lo abbiamo già visto. Si innescano meccanismi di populismo che abbiamo avuto anche noi, ma sotto altre forme e migliori di quelle tedesche, per cui ogni partito ha sviluppato al suo interno degli anticorpi che devono lavorare", aggiunge. (Rin)