Acqua: Istat, 42,4 per cento le perdite delle reti idriche di acqua potabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In nove regioni le perdite idriche totali in distribuzione sono superiori al dato nazionale, con i valori più alti in Basilicata (65,5 per cento), Abruzzo (62,5 per cento), Molise (53,9 per cento), Sardegna (52,8 per cento) e Sicilia (51,6 per cento). Di contro, tutte le regioni del Nord hanno un livello di perdite inferiore, con Veneto (42,2 per cento) e Friuli-Venezia Giulia (42,3 per cento) in linea col dato nazionale. Nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen (28,8 per cento), in Emilia-Romagna (29,7 per cento) e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (29,8 per cento) si registrano le perdite minori. In 13 regioni e province autonome su 21 e in tre distretti idrografici su sette aumentano le perdite idriche totali in distribuzione. Occorre considerare che le variazioni rilevate possono dipendere non solo dallo stato delle reti, ma anche da variazioni nelle modalità di calcolo dei volumi consumati ma non misurati al contatore, dalla crescente diffusione di strumenti di misura, che sono più efficaci nell’evidenziare le situazioni critiche, da situazioni contingenti e cambiamenti gestionali che possono modificare il sistema di contabilizzazione dei volumi. (Com)