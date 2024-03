Turismo: Santanchè, ci avviciniamo a Pasqua a ritmo sostenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo italiano si avvicina a Pasqua a ritmo sostenuto. I dati elaborati dall’Ufficio studi del ministero per il mese di marzo, infatti, ci parlano di un tasso di prenotazione online delle strutture ricettive superiore rispetto ai maggiori competitor, mentre le prenotazioni aeree crescono del 6 per cento sullo stesso periodo del 2023". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "Per di più, quasi i tre quarti dei passeggeri aerei sono viaggiatori internazionali: una riconferma dell’entusiasmante ritorno degli stranieri in Italia e degli importanti investimenti che il governo Meloni sta facendo in termini di credibilità internazionale, con annesse ricadute positive sull’immagine e sul turismo della nostra Italia - continua l'esponente dell'esecutivo -. Buone notizie anche da Astoi, che indica un +8 per cento nel fatturato del turismo organizzato e sottolinea la centralità della montagna italiana, molto gettonata pure nel periodo pasquale e dei ponti primaverili". (segue) (Rin)