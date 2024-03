Sud: Svimez, nel Mezzogiorno quasi un'azienda su quattro è nella bioeconomia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta "bio", nel complesso, si rileva nel Mezzogiorno come nel resto d'Italia un potente stimolo per investire in green e in innovazione su cui ha puntato il 63,2 per cento delle imprese nazionali della bio-economia (contro il 35,5 per cento delle non bio). Nel Meridione, infatti, il 63,4 per cento delle imprese bio ha investito tra il 2017 e il 2024 in processi e prodotti a maggior risparmio energetico, idrico e/o a minore impatto ambientale (contro il 37,0 per cento delle non bio), in linea con quanto si è verificato nel Centro-Nord dove (63,2 per cento contro il 35,2 per cento nelle non bio). Anche per questo il 57,3 per cento di queste imprese meridionali ha investito o investirà in R&S nello stesso periodo (contro 45,3 per cento delle non bio). Essere "bio" si traduce, inoltre, pure in una maggiore attenzione ai lavoratori non solo dal punto di vista sociale, ma anche professionale. Il 61,0 per cento delle imprese bio del Mezzogiorno ha avviato percorsi formativi per i propri dipendenti nel biennio 2017-2019 e ha intenzione di continuare le attività di formazione anche nel biennio 2022-2024 (vs il 57,0 per cento delle non bio meridionali). Una quota che si presenta anche più elevata nel Centro-Nord (62,5 per cento contro il 54,7 per cento). (segue) (Com)