Acqua: Utilitalia, per il Piano per il settore idrico presentati progetti per 2,66 miliardi di euro

- "Per il Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Pniissi) le nostre associate hanno presentato progetti per circa 2,66 miliardi di euro". Lo ha evidenziato il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, intervenendo oggi, in occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, all'evento "Dall'emergenza all'efficienza idrica" organizzato da Confindustria. In termini di tipologie di intervento, la maggior parte dei progetti presentati dalle aziende associate alla Federazione si concentra sulla distribuzione e sulla riduzione delle perdite (48 per cento), seguita da adduzione (28 per cento), potabilizzazione (10 per cento), interconnessioni (10 per cento) e infine captazione (2 per cento) e digitalizzazione (2 per cento). "Per il settore idrico – ha spiegato Brandolini - serve una pianificazione che porti le necessarie risorse e investimenti su opere strategiche. Abbiamo adesso in corsa due leve importanti che devono essere rese pienamente operative e finanziate compiutamente: il Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici e il Pniissi". I progetti complessivamente ammessi al Pniissi sono 562, per un valore di 13,5 miliardi di euro. (segue) (Com)