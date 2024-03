Napoli: quattro tappe del tour “Giovani, digitalizzazione, Europee 2024” in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tour nazionale nelle scuole per illustrare agli studenti i valori e le opportunità offerte dall’Unione Europea e incentivare la partecipazione attiva alla vita politica e sociale. Il progetto “Giovani, Digitalizzazione, Europee2024”, promosso dalla Fondazione Aidr (italian digital revolution) in collaborazione con con gli Uffici del Parlamento e della Commissione europea in Italia, è approdato anche in Campania, con quattro tappe che si sono tenute tra il 19 e il 20 marzo. Nel primo appuntamento gli studenti del Liceo “Quinto Orazio Flacco” di Portici, sotto la guida del dirigente scolastico Iolanda Giovidelli, hanno avuto l’opportunità di interagire con esperti del settore, approfondendo il ruolo dell’Europa nella vita dei cittadini e sperimentando una visita virtuale dell’aula del Parlamento Europeo attraverso visori Vr, seguita da una sessione interattiva con il SocialBooth. Il tour ha poi fatto tappa alla “Multicenter School” di Pozzuoli, guidata dal dirigente scolastico Maurizio Schippa, dove gli studenti hanno continuato a esplorare le tematiche digitali ed europee con grande interesse e partecipazione. Il liceo “Cristoforo Colombo” di Marigliano ha accolto l’iniziativa il giorno successivo, con la vicepreside Annamaria Russo a testimoniare l’entusiasmo e la partecipazione attiva degli studenti, che hanno dimostrato curiosità e voglia di approfondire le proprie conoscenze sull’Europa e sulle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. (segue) (Ren)