Napoli: domani presentazione libro "Tracce, la storia dei migranti in Campania"

- Domani, venerdì 22 marzo alle 18.30, si terrà a Torre Annunziata la presentazione del libro "Tracce, la storia dei migranti in Campania" di Francesco Dandolo. L'incontro verrà ospitato nella sede dell'associazione Pride Vesuvio rainbow in via Fusco, 1. Insieme all'autore parteciperanno il ricercatore Renato Raffaele Amoroso e l'editore della Iod Edizioni, Pasquale Testa. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Vincenzo Sbrizzi. A fare gli onori di casa sarà Antonello Sannino, referente del progetto Rainbow refuge, in rappresentanza di tutte le associazioni che animano l'iniziativa. Si tratta di una serie di iniziative di sensibilizzazione promosse dall'Ats creata per il progetto, finanziato dalla Regione Campania e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La presentazione-dibattito si terrà in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, istituita dalle Nazioni Unite nel 1966. Il libro del professore Dandolo, ordinario di Storia economica, Storia economica e sociale dell'Europa e Storia economica delle migrazioni all'università Federico II di Napoli, ripercorre il fenomeno migratorio con storie, fatti e numeri. Cinquant'anni di presenza di migranti in Campania dal 1970 al 2020, ricostruiti con accuratezza e con l'esigenza di favorire un dialogo per l'integrazione. Il professore Dandolo da anni si occupa di migrazioni e presta la sua opera di volontariato presso la Comunità di Sant'Egidio. Dal 2016 è delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico per le problematiche e le politiche inerenti migranti e rifugiati. (Ren)