Sud: Svimez, nel Mezzogiorno quasi un'azienda su quattro è nella bioeconomia

- Il Mezzogiorno vince la sfida con il Centro Nord nella bioeconomia. Al Sud il 23,6 per cento delle imprese è "bio", utilizza cioè risorse biologiche, inclusi gli scarti, nelle proprie produzioni, contro il 19,7 per cento delle imprese del resto del Paese. E nel Mezzogiorno le imprese "bio" sono anche più innovative. Il 59,8 per cento ha investito o investirà in tecnologie 4.0 tra il 2017 e il 2024, (contro il 56,3 per cento del Centro Nord). Mentre il 50,0 per cento ha adottato un modello di "open innovation" ovvero aperto alle collaborazioni con Università, clienti e fornitori per una crescita strutturata del territorio e per il rafforzamento delle filiere produttive (contro il 46,1 per cento). Anche per questo la scelta bio può essere una potente chiave di sviluppo per il Sud. E' quanto emerge dall'indagine realizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Svimez su un campione di 2 mila imprese industriali, con un numero di addetti compreso tra 5 e 499 unità. (segue) (Com)