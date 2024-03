Sud: Svimez, nel Mezzogiorno quasi un'azienda su quattro è nella bioeconomia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire in digitale fa bene agli affari delle imprese bio. Nel Meridione, in particolare, queste realtà imprenditoriali che hanno già puntato tra il 2017 e il 2021 sul digitale dichiarano di avere ottenuto una maggiore produttività nel 28,0 per cento dei casi, una migliore qualità dei prodotti e minori scarti (24,4 per cento), una maggiore velocità nel passaggio dal prototipo alla produzione (23,2 per cento), nuove funzionalità del prodotto derivanti dall'Internet of things (22,0 per cento). Aumentare la competitività e rispondere alle regole nazionali e internazionali: sono queste le principali motivazioni che portano le aziende "bio" del Mezzogiorno ad intraprendere la strada della transizione ecologica. Più della metà di queste imprese dichiara, infatti, di aver investito tra il 2017 e il 2021 sia per rispondere alle regole e alle normative imposte a livello nazionale ed europeo (nel 56,1 per cento dei casi), sia per aumentare la propria competitività (nel 52,4 per cento dei casi). Mentre il 30,5 per cento di queste imprese della bioeconomia del Sud d ha sostenuto investimenti ambientali per reagire all'aumento dei prezzi delle materie prime ed energetiche e il 29,3 per cento lo ha fatto perché convinto che l'inquinamento e il cambiamento climatico rappresentino un rischio per l'azienda e la società. (Com)