Acqua: Istat, 42,4 per cento le perdite delle reti idriche di acqua potabile (2)

- Le perdite totali di rete sono da attribuire a: fattori fisiologici, presenti in tutte le infrastrutture idriche in quanto non esiste un sistema a perdite zero; rotture nelle condotte e vetustà degli impianti, prevalente soprattutto in alcune aree del territorio; fattori amministrativi, dovuti a errori di misura dei contatori e usi non autorizzati (allacci abusivi). Sebbene le perdite abbiano un andamento molto variabile, le differenze territoriali e infrastrutturali ripropongono il consolidato gradiente Nord-Sud, con le situazioni più critiche nelle aree del Centro e Mezzogiorno, ricadenti nei distretti idrografici della fascia appenninica e insulare. Nel 2022, i distretti idrografici con le perdite totali in distribuzione più ingenti sono la Sardegna (52,8 per cento), la Sicilia (51,6 per cento) e l’Appennino meridionale (50,4 per cento), seguito dall’Appennino centrale (45,5 per cento). L’indicatore raggiunge, invece, il valore minimo nel distretto del Fiume Po (32,5 per cento) e risulta di poco inferiore al dato nazionale nei distretti delle Alpi orientali (40,9 per cento) e Appennino settentrionale (40,6 per cento). (segue) (Com)