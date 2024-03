Napoli. Auriemma (M5s), chiediamo svolta sanitaria a De Luca per Acerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'altro annuncio – ha proseguito Auriemma - è che Acerra è dichiarata zona satura. Questa dichiarazione arriva dopo anni in cui si è autorizzato di tutto e di più, senza mai approfondire lo stato di inquinamento dell'aria delle falde acquifere di un territorio. Il nostro è già un territorio saturo da sé, ora vogliono farci credere che questa è la svolta ambientale. Ovviamente anche qui con il solito gioco di prestigio delle parole E cosa succede agli impianti già esistenti? Magari qualcuno dei presenti poteva chiedere al governatore De Luca delucidazioni sulla richiesta di conversione e ampliamento avanzata dalla Friel che ad oggi resta uno degli impianti più inquinanti della regione Campania, come dall'Arpac accertato”. “Infine - ha incalzato la parlamentare del Movimento 5 stelle - deplorevole è stato il riferimento alla parte economica ai soldi che la Regione deve spendere per garantire la manutenzione all'impianto. Su questo aspetto, la domanda che qualcuno poteva porre al governatore è a quanto ammonta il guadagno che la Regione Campania ha ricavato da quell’impianto". “Qualcuno a De Luca poteva chiedere quando arriverà la svolta sanitaria ad Acerra che ha l'incidenza di tumori più alta degli ultimi anni - ha concluso Auriemma -. E mentre ad Acerra veniva in scena una farsa elettorale, io in aula ho votato convintamente ‘No’ al terzo mandato ai governatori”. Auriemma ha quindi annunciato il deposito di una interrogazione parlamentare sull'aspetto sanitario in Campania. (Ren)