Iv: Paita, stima per Domenico Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho letto le dichiarazioni di Domenico Brescia e ho subito convocato una riunione con tutte le principali funzioni di partito di Napoli e della Campania. Durante l'incontro abbiamo convenuto, in un confronto positivo, di congelare la situazione prendendoci un po' di tempo e auspicando che, con l'ausilio di una costante consultazione tra i vari livelli del partito, ci possa essere una positiva risoluzione della situazione. Domenico Brescia rappresenta per Italia viva una figura di fondamentale importanza, che gode della stima di tutto il partito, sia a livello nazionale che regionale". Lo dichiara, in una nota, la coordinatrice nazionale di Italia viva, senatrice Raffaella Paita. (Com)