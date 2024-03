Firenze: De Luca, con Schmidt il Mic ha mancato di rispetto a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qualche mese fa il ministero dei Beni culturali ha nominato a Capodimonte al posto di Bellenger che era un ottimo direttore di museo, il direttore naturalizzato italiano che gestiva gli Uffizi a Firenze, Eike Schmidt. Apprendiamo dopo qualche mese che il dottor Schmidt ha dato la disponibilità per candidarsi alle elezioni comunali di Firenze come sindaco per il centrodestra. Per l'amor di Dio va benissimo, non c'è alcun problema, il problema è del ministero dei Beni culturali”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì. “Siccome questa cosa la si sapeva da mesi, era proprio necessario mandare a Capodimonte un direttore sapendo che poi dopo qualche mese lo avreste tolto? È tanto difficile avere rispetto per le nostre strutture museali, per la Campania e per Napoli?”, ha concluso. (Ren)