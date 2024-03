Afragola: Valditara avvia ispezione nell'istituto scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al caso relativo all'allontanamento da un'aula scolastica di un bambino autistico durante un evento sul bullismo, avvenuto lo scorso 7 febbraio nell'Istituto comprensivo Europa Unita di Afragola ed emerso successivamente grazie alla diffusione di un video, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara si è prontamente attivato disponendo un'immediata ispezione all'interno della scuola, ispezione che si è già svolta in mattinata. Lo riporta il ministero dell'Istruzione e del Merito in una nota. (Com)