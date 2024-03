Napoli: Schifone, morte Miccù è grave perdita per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Sergio Miccù, presidente e fondatore dell'Associazione pizzaiuoli Napoletani, "rappresenta una grave perdita per la città di Napoli e non solo. Una notizia tristissima che non può che addolorare tutti i cittadini partenopei”. È quanto ha affermato Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura, già assessore al Turismo della Regione Campania: “Miccù, con il suo operato, ha impresso una svolta alla valorizzazione della pizza. Insieme ad Antonio Pace, è stato il promotore del riconoscimento europeo della Stg dell’apprezzata specialità tradizionale”. “Nel 1995 ebbi il piacere di conoscerlo quando ero assessore e insieme proponemmo al ministero della Cultura questa grande operazione culturale. Grazie a lui, oggi, la figura del pizzaiolo è apprezzata e stimata, e la pizza napoletana è diventata un brand amato in tutto il mondo. Napoli, oggi, piange un figlio che ha contribuito alla caratterizzazione positiva della città”, ha concluso. (Ren)