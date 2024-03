Medio Oriente: sabato convegno dei deputati M5s a Napoli su "Cessate il fuoco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 23 marzo alle ore 16, presso l’aula consiliare del Complesso di Santa Maria la Nova, si terrà il convegno pubblico “Cessate il fuoco”, organizzato dai deputati del Movimento 5 Stelle. Nelle scorse settimane una delegazione composta da Parlamentari italiani dell'intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina, esponenti delle Ong, giornalisti, accademici e attivisti, si è recata a Rafah per accompagnare un carico di aiuti e visionare lo stato del trasferimento degli aiuti umanitari al valico di Rafah al confine con la Striscia di Gaza e la condizione dei feriti palestinesi in cura presso gli ospedali egiziani. Questo incontro vuole essere una testimonianza del disastro umanitario che sta vivendo la popolazione civile di Gaza. Al convegno interverranno i deputati del Movimento 5 stelle Dario Carotenuto, Carmela Auriemma e Stefania Ascari, il deputato del Partito democratico Arturo Scotto, il deputato di Alleanza verdi e sinistra Franco Mari, Francesca Albanese, Relatrice speciale Onu, Luisa Morgantini, Assopace Palestina, Alfio Nicotra, Un Ponte per/Aoi e Omar Suleiman, Comunità palestinese Campania. (Ren)