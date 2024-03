Napoli: quattro tappe del tour “Giovani, digitalizzazione, Europee 2024” in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tour si è concluso con un incontro aperto ai giovani della Chiesa Maria Santissima del Buon Rimedio a Scampia, Napoli, sotto l’egida di don Alessandro Gargiulo, dove i temi trattati hanno stimolato un dialogo aperto e costruttivo tra i partecipanti. “La soddisfazione espressa dai cirigenti degli istituti coinvolti, dal decano delle chiese dell’ottava Municipalità di Napoli, don Alessandro Gargiulo, e soprattutto dagli studenti partecipanti, testimonia l’efficacia e l’importanza del tour, che ha saputo coinvolgere e motivare i giovani su temi cruciali per il loro futuro - si legge in una nota stampa dell’Aidr -. L’interazione intensa tra studenti e relatori, le numerose domande sul ruolo dell’Unione Europea, sulle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno e sui nuovi mezzi di comunicazione evidenziano l’interesse crescente verso la dimensione europea e l’importanza della digitalizzazione nella società attuale”. Gli ambasciatori della Fondazione Aidr, Rocco Terracciano, Roberto Vescio, Andrea Fiorilli, Cecilia Ventura, Bartolomeo Lodi-fè, Filippo Mondello e Michela Perini hanno illustrato ai giovani studenti l’importanza della partecipazione democratica e del contributo che possono offrire alle politiche europee, in particolare in vista delle elezioni europee del 2024. Al tour ha preso parte il responsabile per la regione Campania dell’Aidr, Massimo Iaquinangelo, che ha organizzato l’iniziativa. Attraverso le loro testimonianze, hanno invitato gli studenti a diventare attori consapevoli nel panorama europeo, evidenziando l’importanza delle tematiche come il cambiamento climatico, la diversità e l’inclusione. (Ren)