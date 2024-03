Auonomia: Ciarambino (Misto), report Gimbe certifica colpo mortale a sanità del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il report diffuso dalla Fondazione Gimbe su “L’autonomia differenziata sulla sanità” "certifica, per l’ennesima volta, le gravi nefandezze contenute nel ddl Calderoli, un vero e proprio punto di non ritorno in ambito sanitario, in un momento in cui il sistema sanitario nazionale è già in agonia". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del gruppo misto. "È l'ennesima autorevole voce - ha aggiunto Ciarambino - che si aggiunge al coro di no provenienti dal mondo istituzionale, accademico, produttivo, scientifico, sindacale, finanziario contro la secessione leghista che ammazzerà l'unità del Paese, negando il diritto alla salute a milioni di cittadini e accentuando il divario già esistente nell’aspettativa di vita, visto che oggi la media nazionale è a 82,6 anni mentre in Campania scende a 81". "È inaccettabile sotto ogni punto di vista che un cittadino del Nord abbia il diritto a una vita più lunga e in salute di un cittadino del Sud, una vergogna senza precedenti - ha proseguito -. Così come aumenterà la migrazione sanitaria, con le regioni del Sud che non avranno risorse sufficienti per garantire i Lea. Gimbe mette nero su bianco che non è ammissibile violare il principio di uguaglianza nella tutela del diritto alla salute, io aggiungo che non è tollerabile l’intero disegno di legge della Lega perché spacca a metà un Paese, e invece di intervenire per colmare i divari esistenti tra Nord e Sud, impoverisce ulteriormente e irrimediabilmente il Mezzogiorno". (Ren)