Campi Flegrei: lunedì parte analisi di vulnerabilità edifici

- A partire da lunedì 25 marzo prenderanno il via le operazioni per l'analisi di vulnerabilità degli edifici residenziali nelle zone interessate da fenomeni di bradisismo in Campania. Si tratta di una prima ricognizione degli edifici privati all'interno delle aree dei Comuni maggiormente interessate dai fenomeni di bradisismo, sismicità e deformazione del suolo. Si prevede che questa prima fase di ricognizione termini entro 3 mesi considerando tutti gli edifici privati localizzati nell'area di bradisismo ricadenti nei nei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli maggiormente interessate dal bradisismo e quindi da sismicità e deformazioni del suolo. Si tratta delle cosiddette "Zone di intervento", individuate dal Piano speditivo di emergenza per l'area dei Campi Flegrei, consultabili sul sito: www.protezionecivile.gov.it. (segue) (Ren)